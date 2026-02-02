Kast deja en el aire hasta que tome posesión apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

"No me voy a pronunciar sobre esta candidatura hasta después de jurar como presidente", indicó el abogado ultracatólico en declaraciones a los medios.

Kast aseguró que lo único que le interesa en este momento es que “Chile está viviendo una emergencia” en las regiones de Biobío y Ñuble por los recientes incendios, que han devastado más de 40.000 hectáreas y han dejado una veintena de muertos.

El Gobierno chileno formalizó este lunes la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas para las elecciones de finales de año y anunció que la exgobernante socialista ya tiene el apoyo de México y Brasil.

En una declaración desde La Moneda, el presidente Gabriel Boric indicó que Bachelet "cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en un momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida".

Médica de 74 años, Bachelet fue la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y lideró el país en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018).

Además fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y, más recientemente, ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar a finales del próximo año y se prevé disputada.

Además de Bachelet -cuya candidatura fue adelantada por Boric en septiembre durante la pasada Asamblea General-, en la región hay otros dos aspirantes a liderar la ONU: la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

El proceso de selección empezó en noviembre pasado con la apertura del periodo de inscripción de candidaturas, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recomendar a una persona para ser votada por la Asamblea General.

Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.

El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.