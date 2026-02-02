Kid Rock y músicos de country serán la "alternativa patriótica" a Bad Bunny en Super Bowl

"La alineación para el show de medio tiempo completamente estadounidense está aquí. Vean a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett este domingo", informó Turning Point USA en sus redes sociales.

El concierto, del que aún se revelarán más artistas y detalles, se difundirá a la misma hora del espectáculo de Bad Bunny en las redes sociales de Turning Point USA y en canales conservadores como OAN News, Real America's Voice, TBN, NTD y The National News Desk, apuntó el sitio oficial del evento.

La organización de Kirk, asesinado el 10 de septiembre pasado en un evento universitario en Utah, había anunciado desde octubre el concierto tras las críticas de Trump y sectores del movimiento MAGA ('Make America Great Again') contra Bad Bunny porque canta en español, aunque por ser puertorriqueño es ciudadano estadounidense.

Con el espectáculo, cuya ubicación aún no es pública, la agrupación conservadora promete celebrar "la fe, la familia y la libertad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los artistas del medio tiempo alternativo se anuncian un día después del triunfo histórico en los Grammy de Bad Bunny, pues su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' se convirtió el domingo en el primero totalmente en español en coronarse como el mejor del año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el cantante reiteró sus críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realizará operativos el próximo domingo en Santa Clara, California, en el encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó el artista, el más escuchado del mundo, con 19.800 millones de reproducciones en Spotify en 2025.

Ante la polémica, Trump anunció que no asistirá al Super Bowl y que está "en contra" de Bad Bunny y el grupo Green Day, que también participará en el espectáculo.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Post, en una entrevista publicada el 24 de enero.