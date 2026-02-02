La Asamblea Nacional rechaza moción de censura de izquierdas a los presupuestos de 2026

La moción de censura de la izquierda, sin los socialistas, logró 260 votos, lejos de los 289 necesarios, por lo que quedó rechazada por la cámara baja, informó su presidenta, Yaël Braun-Pivet, tras anunciar el inicio del voto durante la segunda moción presentada por la Agrupación Nacional y sus aliados.

"¿Han leído este presupuesto?", preguntó el primer ministro, Sébastien Lecornu, a los diputados de la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), a quienes fustigó especialmente al tomar la palabra al término del debate esta tarde de las dos mociones de censura, mientras que a los de la extrema derecha de la Agrupación Nacional les espetó: "¿Por qué nunca se responsabilizan de sus votos?".

A unos y a otros, Lecornu les reprochó que hayan "saboteado" y "bloqueado todo" en el debate parlamentario de los presupuestos durante los últimos meses en el Parlamento. "Tendrán que responder de esto ante la historia", afirmó el primer ministro francés, que finalmente tuvo que recurrir a una disposición constitucional para sacar adelante las cuentas del Estado sin voto, pese a su promesa de que no lo haría.

El presupuesto de la Seguridad Social sí pudo ser aprobado por el Parlamento en diciembre pasado gracias a los socialistas que votaron a favor, a cambio de que el Gobierno suspendiese la emblemática reforma de las pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sea como fuere, el presupuesto del Estado que previsiblemente se adoptará definitivamente hoy fija el déficit público en torno al 5 % del PIB en 2026, frente al 5,4 % del año anterior, dentro de la trayectoria descendente para la que se había comprometido Francia con Bruselas y que prevé situarlo por debajo del 3 % en 2029.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluye además varias concesiones, en particular a los socialistas, como comidas a un euro para estudiantes en los comedores universitarios, un aumento en la prima de empleo para trabajadores con bajos ingresos o un impuesto a las sociedades tenedoras de activos, acusadas de ser utilizadas en ocasiones para evadir impuestos.