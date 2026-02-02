La Bolsa de París encadena la tercera subida consecutiva y el CAC-40 gana un 0,67 %

El CAC-40 empezó en terreno negativo, incluso por debajo de los 8.100 puntos, pero a media mañana superó los 8.126,53 puntos del cierre del viernes y la subida se fue confirmando y acelerando conforme avanzaba el día.

El máximo de la jornada, en 8.201,88 puntos, se registró a dos horas del cierre en un día de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.668 millones de euros.

El indicador de tendencia terminó en 8.181,17 puntos, lo que significa que en la última semana la Bolsa de París se ha revalorizado un 0,66 % y desde comienzos de año un 0,43 %. En el último año, las ganancias acumuladas representan un 2,95 %.

Los operadores estuvieron atentos a la evolución del oro, que después del hundimiento brutal en la segunda parte de la semana pasada, conseguía este lunes frenar su descalabro.

Por lo que respecta a los valores del mercado francés, uno de los focos de atención fue el grupo minero Eramet, que se depreció un 9,55 % después del anuncio sorpresa del fin anticipado del mandato de su consejero delegado, el italobrasileño Paulo Castellari, por divergencias en la dirección sobre su gestión.

Eramet indicó que a Castellari le sustituye de forma provisional la presidenta no ejecutiva, Christel Bories, que ya había estado a las riendas de la empresa antes que él.

En el selectivo francés, los mayores retrocesos los sufrieron dos de los gigantes del lujo, Kering (-2,12 %) y LVMH (-1,57 %).

También tuvo un retroceso, aunque menos significativo, la petrolera TotalEnergies (-0,85 %), afectada por el descenso del crudo tras el alejamiento de la perspectiva de un ataque militar estadounidense en Irán.

En el otro extremo, Danone se revalorizó un 4,74 % y marcó el ascenso más fuerte del CAC-40.

A continuación se situaron, con ascensos igualmente relevantes el grupo siderúrgico ArcelorMittal (3,87 %), la compañía hotelera Accor (3,23 %), la empresa de distribución Carrefour (2,78 %) y la compañía publicitaria Publicis.