La Bolsa española sube el 1,31 % y marca otro récord por encima de los 18.000 puntos

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ganó 234,3 puntos y cerró en 18.115,2. En lo que va de año se revaloriza el 4,66 %.
De los grandes valores, destacó la subida del 2,49 % del Banco Santander, mientras que el grupo financiero BBVA ganó el 2,14 %, Telefónica el 1,02 % y el gigante textil Inditex el 0,91 %.
Bajaron, por el contrario, la petrolera Repsol, el 1,18 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,18 %.
La Bolsa española aprovechaba el alza provisional del 0,9 % de Wall Street al cierre, así como el avance de las plazas europeas y de la banca, que ganó el 2,35 % de media, sin que le afectara demasiado la caída de los metales preciosos y el petróleo (el barril de Brent perdía el 6,58 % y se negociaba 66,04 dólares).
