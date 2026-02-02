Mundo
02 de febrero de 2026 - 14:25

La Bolsa española sube el 1,31 % y marca otro récord por encima de los 18.000 puntos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Madrid, 2 feb (EFE).- La Bolsa española subió este lunes el 1,31 % y cerró por encima de la cota de 18.000 puntos por primera vez en su historia, impulsada por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street.

Por EFE

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ganó 234,3 puntos y cerró en 18.115,2. En lo que va de año se revaloriza el 4,66 %.

De los grandes valores, destacó la subida del 2,49 % del Banco Santander, mientras que el grupo financiero BBVA ganó el 2,14 %, Telefónica el 1,02 % y el gigante textil Inditex el 0,91 %.

Bajaron, por el contrario, la petrolera Repsol, el 1,18 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,18 %.

La Bolsa española aprovechaba el alza provisional del 0,9 % de Wall Street al cierre, así como el avance de las plazas europeas y de la banca, que ganó el 2,35 % de media, sin que le afectara demasiado la caída de los metales preciosos y el petróleo (el barril de Brent perdía el 6,58 % y se negociaba 66,04 dólares).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy