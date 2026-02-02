La estatua de Seve Ballesteros será rehabilitada tras ser robada y troceada para su venta

La estatua fue robada de Pedreña la noche del 18 y 19 de enero, cuando el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo denunció su desaparición y comenzó la investigación.

La Guardia Civil localizó troceada y preparada para su venta la estatua de cobre de Severiano Ballesteros que desapareció de su ubicación, en la localidad donde nació el golfista, Pedreña, y ha detenido a un joven de 22 años y vecino de Santander, aunque puede no ser el único, ya que la Guardia Civil no descarta más detenciones.

Los trozos de esta estatua, de un peso superior a los 100 kilos, estaban en un trastero de un bloque de edificios en Santander y han sido hallados en tres piezas grandes, separadas, con los brazos cortados en trozos, dentro de un cubo de obra.

A preguntas de los periodistas, el alcalde de la localidad de Agüero ha señalado que el autor conserva el molde con el que hizo la estatua y que, por ello, se puede rehabilitar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Afortunadamente la estatua se va a poder recuperar íntegramente", ha asegurado Pérez, quien ha apuntado que no saben si la escultura se emplazará en el mismo lugar o cambiará porque les gustaría consensuarlo con la familia del golfista y la fundación Seve Ballesteros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alcalde ha señalado que la estatua, que fue localizada troceada y preparada para su venta tras su robo, ya se encuentra en dependencias municipales para poder transportarla al taller del autor.

Asimismo, ha apuntado que no saben cuándo estará lista la rehabilitación de la escultura de cobre porque "el escultor tiene más trabajo en su taller".

Pérez ha afirmado que será el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo el que va a asumir el coste de la rehabilitación, que se desconoce por el momento cuál será, pero ha avanzado que se personarán en la causa frente a los responsables del robo para intentar reclamárselo.

Severiano Ballesteros (Pedreña, 1957-2011) es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del gol, ganador de 5 Campeonatos del Mundo Match Play, 2 Másters de Augusta y 3 Abiertos Británicos, además de 5 Ryder Cup con el equipo europeo, una como capitán, en 1997.

Pérez ha afirmado que será el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo el que va a asumir el coste de la rehabilitación, que se desconoce por el momento cuál será, pero ha avanzado que se personarán en la causa frente a los responsables del robo para intentar reclamárselo.