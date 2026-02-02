La Interpol emite orden de arresto contra magnate del petróleo indonesio por corrupción

Riza, de 66 años y considerado uno de los principales empresarios petroleros de Indonesia, fue nombrado en julio por la Fiscalía del país asiático sospechoso en un caso de corrupción relacionado con la gestión de petróleo crudo y productos refinados en Pertamina, su filial y sus contratistas entre 2018 y 2023.

La investigación sostiene que el magnate actuó de manera ilícita, junto con otros dos sospechosos, para firmar un contrato de arrendamiento para una terminal de combustible, cuando en ese momento Pertamina no requería almacenamiento adicional.

El caso ha acaparado la atención pública del país, que atraviesa un momento de dudas acerca de su salud financiera, debido a la magnitud de las presuntas pérdidas estatales, estimadas en 285 billones de rupias (unos 17.000 millones de dólares estadounidenses) por la oficina del fiscal general.

Esto sucede mientras la bolsa de Yakarta registra marcadas pérdidas desde el miércoles pasado, después de que el proveedor mundial de índices bursátiles MSCI y Goldman Sachs advirtieran sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias, en medio asimismo de una serie de medidas controvertidas del presidente Prabowo Subianto, como la creación de un fondo soberano bajo su supervisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El secretario de Interpol Indonesia, Untung Widyatmoko, anunció la víspera que la notificación roja contra Riza fue emitida el 23 de enero, tras una solicitud presentada en septiembre de 2025 por las autoridades del país, principal economía del Sudeste Asiático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este tipo de aviso es una solicitud a las autoridades policiales de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega o acción legal similar.

La división en Indonesia de la Interpol asegura que se conoce el paradero de Riza, si bien su ubicación específica no puede ser revelada.

"Podemos confirmar que la persona en cuestión se encuentra en un país miembro de Interpol (...) bajo vigilancia internacional y su libertad de movimiento está cada vez más restringida", aseguró Widyatmoko.

En su solicitud a la Interpol para que emitiera la notificación roja, las autoridades indonesias alegaron las pérdidas para el Estado derivadas del presunto caso de corrupción, así como que las supuestas acciones constituyen un delito según la legislación nacional.