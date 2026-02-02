La llegada de migrantes a las islas Canarias en España cae casi un 80 % en un año

Son datos del último balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior español, que reflejan que en total a ese país arribaron en ese mes 2.267 personas por mar y por vía terrestre, un 58,4 % menos que hace un año.

No obstante, la caída de llegadas al archipiélago de Canarias, en el Atlántico, contrasta con un aumento en las llegadas por mar a las Islas Baleares (Medirterráneo) y la Península.

Del total, la gran mayoría, 1.831, llegaron por mar a bordo de 47 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, un 65,8 % menos de personas que en el primer mes de 2025.

En cambio, las llegadas a la Península y las Islas Baleares subieron: un 64,62 % en el primer caso y un 23,2 % en el archipiélago balear. También aumentaron las llegadas por tierra (436).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las llegadas a Canarias, que suele concentrar el mayor número de entradas de España, descendieron ese 79,8 % el primer mes del año, mientras que el número de embarcaciones que emprendieron la considerada como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo pasó de 72 a 8.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de personas que llegan a Canarias por esta vía proceden de Mali (31,3 %), Senegal (29,2 %) y Guinea (12 %).

Mientras, la mayoría de personas que llegan a España de forma irregular por la ruta del mediterráneo occidental (a Baleares, la Península, Ceuta y Melilla) proceden de Argelia (54,2 %), Marruecos (18,5 %) y Somalia (8,8 %), de acuerdo con la misma fuente.

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de personas extranjeras a España y muchas de las que arriban de esta forma son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió la semana pasada que la caída en el número de llegadas irregulares a España puede suponer que hay un mayor número de personas en peligro que están atrapadas en sus países porque encuentran cada vez más obstáculos para huir.

Y mostró su preocupación por las muertes y las desapariciones en el mar. Según sus datos, en 2025 perdieron la vida 424 personas en la ruta canaria y 277 fallecieron tratando de llegar a la Península, Baleares, Ceuta o Melilla.