La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 687 presos políticos tras excarcelaciones

En sus redes sociales, Foro Penal detalló que, del total de presos políticos, 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta este 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares, de acuerdo al boletín.

Además, de los 687 presos políticos, la organización indicó que 686 son adultos y un menor de edad.

Este domingo, Foro Penal informó que ha confirmado en Venezuela la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un "número importante" de personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), dijo el lunes que son 349 los liberados desde esa fecha.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo recientemente a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles, donde han pernoctado por semanas para exigir la excarcelación de sus parientes.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian "represión".

Por su parte, el Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".