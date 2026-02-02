La UE vuelve a desplegar su misión fronteriza con la apertura del paso de Rafah

“La apertura del paso fronterizo de Rafah supone un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE se encuentra sobre el terreno para supervisar las operaciones del paso fronterizo y apoyar a los guardias fronterizos palestinos”, celebró en redes sociales la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Según dijo, la reapertura del paso es un “salvavidas” para los enfermos y heridos de Gaza, y permitirá además que las familias se reúnan tras un largo periodo de separación.

“Medidas prácticas como esta contribuyen a impulsar el plan de tregua y deben continuar. Al mismo tiempo, Gaza sigue necesitando ayuda urgente. Su reconstrucción dependerá de la desmilitarización de Hamás”, concluyó.

La reapertura de Rafah se ha producido tras el despliegue este domingo de la misión civil de fronteras de la UE, explicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

“Está allí para facilitar el tráfico de pasajeros y para supervisar y apoyar al personal fronterizo palestino en la realización de operaciones en el paso”, indicó, todo ello de conformidad con el plan de paz para Gaza aprobado por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según dijo, la misión europea aporta “un valor añadido concreto y positivo de la UE al plan de paz en Gaza”, que “forma parte de nuestro conjunto de herramientas, y lo hemos activado”.

“Básicamente, esta reapertura, junto con el redespliegue de nuestra misión, marca un paso significativo en la aplicación del plan integral para poner fin al conflicto de Gaza”, resumió.

El Anouni instó a “consolidar el actual alto el fuego” y “evitar que se produzcan más víctimas con el inicio de la fase dos” del plan de paz para la Franja.

También insistió en que la UE rechaza cualquier intento de cambios demográficos o territoriales en Gaza y que subraya la importancia de unificar ese territorio con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina.

Volvió a pedir que las autoridades israelíes den un “acceso inmediato y sin restricciones” a la distribución de ayuda humanitaria a gran escala en toda la Franja, y que las Naciones Unidas y sus organismos, junto con las organizaciones humanitarias, “puedan trabajar de forma independiente e imparcial”.

En junio de 2025, en plena guerra de Gaza, el Consejo de la UE decidió renovar los mandatos de sus dos misiones civiles en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) relacionadas con Palestina, a petición de la Autoridad Palestina.

En concreto, prorrogó por otro año, hasta el 30 de junio de 2026, los mandatos de la misión de asistencia fronteriza en el paso de Rafah (EUBAM Rafah) y de la misión de policía de la UE en los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS), que data de enero de 2006 y ofrece apoyo a la Policía Civil Palestina.

Tras el acuerdo de los Veintisiete, las misiones tendrán la oportunidad de desarrollar sus mandatos sobre el terreno mediante un enfoque flexible, realista y adaptable, con vistas a adaptarse a la evolución futura.

En el caso de EUBAM Rafah, podrá crear ejecutar proyectos, incluso con fondos externos.

La EUBAM Rafah se puso en marcha en noviembre de 2005, tras la entonces retirada israelí de Gaza.

Ha seguido asesorando y prestando asistencia técnica en materia de gestión integrada de fronteras a la Autoridad General Palestina para las Fronteras y los Cruces, con sede en Jericó, y apoya proyectos financiados por la UE.

Su mandato es el de proporcionar una presencia de terceros en el paso fronterizo y de fomentar la confianza entre el Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina.

Esta última parte del mandato ha estado en suspenso entre 2007, cuando Hamás tomó el control de Gaza, y febrero de 2025, cuando la misión fue reubicada temporalmente en el paso a petición de los palestinos y los israelíes, de acuerdo con los egipcios, tras el acuerdo de alto el fuego.