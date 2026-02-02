Las acciones de Oracle suben un 1,75 % tras anunciar un plan millonario de inversión

La compañía se ha fijado un objetivo de conseguir entre 45.000 y 50.000 millones de dólares de financiación a través de una combinación "equilibrada" de financiación de deuda y emisión de capital, según ha informado en un comunicado.

Lo que pretende es conseguir fondos para construir capacidad en la nube para satisfacer la demanda de sus clientes, incluidos AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok, xAI y otros.

Oracle ha caído más de un 30 % en bolsa desde el pasado 10 de septiembre, cuando estaba en máximos del año.

Este lunes, en las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de la compañía subían un 5%. No obstante, diez minutos después de la apertura, las acciones de Oracle solo crecían un 1,75 %.

En su calendario para 2026, Oracle planea captar aproximadamente la mitad de esta financiación prevista mediante emisiones de acciones y el resto en una única emisión de bonos sénior sin garantía con grado de inversión.

Estas transacciones han sido aprobadas por el Consejo de Administración de Oracle.

La compañía, con sede en Austin (Texas), anunció en diciembre que en el primer trimestre fiscal de 2026 sus ingresos habían sido de 16.060 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 14 %, pero por debajo del consenso de analistas, que esperaban cerca de 16.210 millones.