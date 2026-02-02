Las matriculaciones en Italia crecieron durante enero un 6,18 % interanual

En el primer mes de 2026 las matriculaciones en Italia ascendieron a 141.980, un 6,18 % más que las 133.721 de hace un año.

Por el contrario, los cambios de propiedad de vehículos marcaron una caída del 4,89 % interanual, hasta las 451.266.

En cuando al volumen global de ventas, en total durante el pasado mes de enero fueron de 593.246 vehículos, de los que el 23,93 % eran nuevos y el 76,07 % restante usados.

Como es habitual, el grupo automovilístico Stellantis también difundió sus datos del mercado italiano en enero, cuando registró 46.452 nuevas matriculaciones, un 11,8 % más que en ese mes de 2025, siguiendo la tendencia a nivel nacional.

