Las ventas de cerveza en Alemania se desploman hasta su mínimo histórico

Se trata del mayor descenso en las ventas de esta bebida desde el inicio de la serie histórica, en 1993.

Por primera vez, el volumen de ventas de cerveza cayó por debajo de los 8.000 millones de litros, sin contar las cervezas sin alcohol, las bebidas de malta o la cerveza importada de países fuera de la Unión Europea (UE).

Además, se confirmó la tendencia descendente a largo plazo del consumo de cerveza, ya que en 2025, las cervecerías y depósitos vendieron en total un 18,9 % menos, es decir, 1.800 millones de litros menos, que en 2015.

Con respecto a los datos mensuales, también se observó en 2025 el patrón estacional habitual: las ventas aumentaron notablemente en los meses de primavera y verano, mientras que volvieron a descender en otoño e invierno.

Algunas de las razones de este descenso pueden ser el estilo de vida más saludable y sin alcohol que ha adoptado parte de la población alemana, así como cambios en sus hábitos de consumo, a los que se les suma un envejecimiento general de la sociedad.

Por su parte, la Asociación Alemana de Cerveceros (DBB) señaló en un comunicado que "la situación en el sector de la restauración sigue siendo preocupante, ya que muchos negocios no se han recuperado desde la pandemia".

El director general de la DBB, Holger Eichele, también apuntó que este descenso en las ventas se debe a la disminución del gasto de los compradores: "Al igual que los minoristas y los restaurantes, las cervecerías están sufriendo los efectos de la enorme reticencia de los consumidores a gastar".

De las ventas totales en 2025, el 82,5 % se destinó al consumo interno y estuvieron sujetas a impuestos, pero aún así disminuyeron en un 5,8 % respecto del año anterior, hasta los 6.400 millones de litros.

El 17,5 % restante (1.400 millones de litros) se vendió libre de impuestos, como exportaciones o la denominada "cerveza de empresa", destinada al consumo personal o al de los trabajadores de la propia empresa cervecera, cuyas ventas también cayeron un 7 % respecto al año anterior.

De esta cantidad, 798,5 millones de litros (un 1,3 % menos) se destinaron a países miembros de la UE; 552,8 millones (un 14,2 % menos) a países no miembros de la UE y 10 millones (un 7,2 % menos) a los empleados de las cervecerías de forma gratuita como cerveza de empresa.

Por otro lado, las ventas de mezclas de cerveza con otras bebidas -como la limonada, los zumos y otras bebidas de sabores- también cayeron en 2025 un 5,2 % en comparación con 2024.

Por su parte, la DBB señaló que la cerveza 'Pilsner' se mantiene como líder con casi el 50 % de la cuota de mercado, seguida de las 'lagers' pálidas o cervezas rubias, con aproximadamente el 12 %, y la cerveza sin alcohol, con un 9,5 %.