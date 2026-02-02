Los 'bizums' europeos firman memorando para alumbrar un gran sistema paneuropeo de pagos

Según informó la solución de pagos por móvil española Bizum este lunes, ésta, junto con la italiana Bancomat, la portuguesa SIBS con su solución MB Way y Vipps MobilePay, que agrupa las soluciones Vipps y MobilePay, operativas en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, todas ellas miembros de EuroPA, firmaron este memorando de entendimiento con EPI, germen de lo que podría llegar a ser lo que algunos han llamado el 'bizum europeo'.

La iniciativa reúne soluciones que actualmente dan servicio a aproximadamente 130 millones de usuarios y engloba a trece países europeos, aproximadamente un 72 % de la población de la UE y Noruega, y está abierta a todos los países europeos, incluidos Suiza y otros mercados no pertenecientes a la zona euro.

Los mercados que ya hayan desarrollado una solución nacional pueden adherirse directamente, mientras que los que no la tengan y deseen unirse pueden implementar una de las soluciones ya disponibles dentro de la iniciativa.

Este proyecto que se venía gestando supera con el memorando su fase de viabilidad y las soluciones comenzarán ahora la fase para implementarlo.

Según informó Bizum en un comunicado, las soluciones firmantes desarrollarán un nuevo distintivo de marca junto a las existentes, que permitirá a los consumidores saber dónde se aceptarán sus soluciones fuera de su territorio, si bien las soluciones de pagos existentes conservarán sus marcas y características.

La iniciativa se basará en un núcleo de interoperabilidad, que será gestionado por una futura entidad central creada por los socios, que actuará como una capa técnica y permitirá que las transacciones fluyan sin problemas entre las soluciones paneuropeas y nacionales existentes.

Esta entidad central de interoperabilidad se creará en el primer semestre del año para empezar a preparar la implementación de la técnica del proyecto y, en paralelo, se harán pruebas de concepto (pequeñas pruebas en un entorno controlado).

La implantación se hará por fases y en una primera, en 2026, se desplegarán los pagos transfronterizos entre personas y ya en 2027, los pagos de comercio electrónico y en puntos de venta presenciales.

El memorando extiende a un ámbito mayor los pagos transfronterizos que ya comenzaron a hacer algunas de estas soluciones entre ellas.

La alianza EuroPA opera desde marzo pasado en España, Italia, Portugal y Andorra, y en 2025 hubo 6 millones de euros transferidos transfronterizos.

Bizum pertenece a ella y es quizá la más exitosa de las soluciones, con 30,6 millones de usuarios, 111.000 comercios y 14.000 códigos de donación, según datos de finales de 2025, año en el que la media de transferencias instantáneas a través de ella superó los 3,4 millones.

También está la portuguesa MB Way, la primera solución de transferencia inmediata de la zona euro, cuyos usuarios hacen más de 70 millones de transferencias al mes; mientras que Vipps MobilePay -que opera bajo la marca MobilePay en Dinamarca y Finlandia, y la marca Vipps en Noruega y Suecia- presta servicio a unos 12,5 millones de usuarios y cerca de 400.000 empresas.

Por su parte, la italiana Bancomat tiene más de 2.700 millones de transacciones al año por un valor aproximado de 200.000 millones de euros.

La otra gran alianza firmante del memorando es la European Payments Initiative (EPI), fundada por 16 bancos europeos y proveedores de servicios de pago que son accionistas, a los que hay que sumar 41 instituciones, y que ofrece el servicio de pago móvil unificado Wero.

Wero lleva en funcionamiento para pagos entre personas en Bélgica, Francia y Alemania desde 2024, y actualmente presta servicio a 47 millones de usuarios.

Para pagos minoristas opera en Alemania desde finales de 2025, y también se implementará en Francia y Bélgica a lo largo de 2026.