Lula envía al Congreso el acuerdo Mercosur-UE para iniciar el proceso de ratificación

El envío del tratado al Parlamento coincidió con el primer día de sesiones legislativas de 2026, un gesto con el que el Gobierno brasileño busca imprimir celeridad a la tramitación del acuerdo, que está frenado en la justicia europea.

En un mensaje escrito dirigido a los legisladores, Lula expresó su confianza en que el Congreso Nacional "no medirá esfuerzos" para internalizar el acuerdo "en el menor plazo posible", subrayando la importancia del respaldo parlamentario para su entrada en vigor.

Según el mandatario, el acuerdo Mercosur-UE abre "un nuevo ciclo de oportunidades" para las empresas brasileñas, al fortalecer la competitividad del país, ampliar las exportaciones y atraer inversiones de manera sostenible.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Hugo Motta, también se refirió al acuerdo en un discurso durante una sesión solemne conjunta de ambas cámaras legislativas, y prometió una tramitación rápida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en una ceremonia en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y por la UE, donde el tratado ha sido contestado en la justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

La Comisión Europea sigue sin aclarar por el momento si lo implementará de forma provisional, aunque el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur, porque los Veintisiete ya dieron el visto bueno al pacto.