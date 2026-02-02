Machado dice estar dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para hablar sobre transición

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado, ganadora del premio Nobel de Paz de 2025, en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

Machado se refirió así a las elecciones presidenciales de 2024 en las que la oposición reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González, pero las autoridades electorales le dieron la victoria a Nicolás Maduro para un tercer mandato que comenzó el 10 de enero de 2025 y terminó abruptamente con la intervención de EE.UU. cuando le faltaban siete días para cumplir el primer año de su nuevo periodo.

En opinión de la líder opositora, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno "eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible".

"Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión", añadió Machado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al ser preguntada sobre la reunión que tendrán este martes en Washington los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, con el fin de pasar la página de un año tormentoso en la relación bilateral, la nobel manifestó que es "importante".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro, después de un año de críticas y comentarios ofensivos de parte y parte y cuando a Petro le quedan solo seis meses en el cargo, fue acordado en una llamada telefónica que tuvieron los dos mandatarios el pasado 7 de enero para rebajar la tensión tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

En ese sentido, Machado afirmó que la reunión es una oportunidad para que el presidente colombiano "se defina claramente" porque "no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo venezolano" al mismo tiempo, en referencia a la cercanía de Petro con el Gobierno chavista.

"Espero que el señor Petro entienda que este proceso (de transición en Venezuela) va más allá y que sus dudas terminen de disiparse", añadió la líder opositora.