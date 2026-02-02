María Corina Machado felicita a Fernández y confía en el apoyo de Costa Rica a Venezuela

"En nombre de los venezolanos, envío mis felicitaciones al querido pueblo de Costa Rica por una gran jornada electoral y a su presidente electa, Laura Fernández, por su contundente victoria", escribió la exdiputada en la red social X.

Machado señaló que Costa Rica es un referente democrático en la región y "un ejemplo para el mundo por sus sólidas instituciones y el respeto a los derechos humanos".

"Los venezolanos siempre recordaremos la solidaridad y el respaldo de su gente y su gobierno con nuestra causa, así como la acogida y protección que han dado a quienes han encontrado en su país un segundo hogar hasta que puedan volver al suyo", dijo.

Y agregó: "Sabemos que en esta nueva etapa que transitamos seguiremos contando con su liderazgo para avanzar con firmeza en la transición democrática hasta que Venezuela sea también un gran promotor de estabilidad, seguridad e integración regional".

Costa Rica ratificó el giro hacia la derecha con la elección de Fernández como la próxima presidenta para el periodo 2026-2030, al obtener el 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, anunció el domingo en su discurso de victoria un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.