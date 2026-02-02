Marruecos activa la alerta roja por nuevas lluvias torrenciales en el noroeste del país

La DGM elevó a nivel naranja la alerta en áreas donde en las próximas 24 horas se esperan lluvias significativas de entre 40 y 80 milímetros, como Alhucemas, en el norte, mientras en Rabat y Kenitra, cerca de la capital marroquí, los acumulados oscilarán entre 25 y 40 milímetros.

La alerta máxima de nivel rojo por lluvias torrenciales llegará el miércoles, con acumulados de entre 100 y 150 milímetros en varias provincias del noroeste, incluidas Tánger y Tetuán.

Paralelamente, el organismo meteorológico advirtió de importantes nevadas a partir de los 1.500 metros de altitud, con espesores de entre 40 y 60 centímetros, sobre todo en las provincias situadas en las montañas del Atlas Medio y Alto, en el centro y sur del país.

La DGM alertó además de fuertes rachas de viento, con velocidades de entre 75 y 100 kilómetros por hora, que afectarán de forma gradual a la mayoría de las regiones del país en las próximas 48 horas.

Asimismo, se prevé un descenso acusado de las temperaturas, con mínimas de entre -6 y 0 grados, lo que ha motivado la activación de una alerta naranja por frío intenso en las provincias situadas, sobre todo, en el sureste del país.

Marruecos es escenario estos días de un temporal que ha afectado a varias zonas del norte del país. La más castigada es la localidad de Alcazarquivir (noroeste), donde el Ejército se mantiene desplegado desde el jueves para evacuar a la población ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Loukkos.

Las autoridades han limitado el acceso a la población para evitar que se vean afectadas las tareas de rescate y han suspendido las clases en los colegios hasta el próximo día 7.

Aunque no se han divulgado cifras oficiales sobre el número de afectados ni los daños provocados por las inundaciones, medios locales apuntan a más de 20.000 personas evacuadas.