Más de trece años de cárcel para padre por abuso sexual a su hija adolescente en Ecuador

Además, dispuso el pago de una multa y de una reparación integral, cuyos montos serán notificados en la sentencia escrita.

Según la acusación fiscal, los hechos se suscitaron en el municipio de Echeandía, en la provincia andina de Bolívar, donde el procesado, "habría ejecutado actos de connotación sexual y contacto físico no consentido desde que su hija tenía 11 años, especialmente durante los fines de semana en los que permanecía bajo su cuidado".

El hombre exigía a la adolescente el envío de fotografías de carácter sexual y, además, en estado etílico, tocaba sus partes íntimas, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

La madre de la víctima presentó la denuncia en abril de 2024, luego de haber revisado el teléfono celular de su hija y hallar mensajes y contenido sexual inapropiado enviados por el ahora sentenciado.

Durante el proceso de juzgamiento, la Fiscalía presentó el informe psicológico, que evidenció afectaciones emocionales compatibles con eventos de abuso sexual infantil; el examen médico-legal practicado a la víctima; el parte policial de aprehensión; el informe pericial social; y los informes técnicos de audio, video y análisis digital de dispositivos móviles.

También se incluyeron el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias, así como el testimonio anticipado de la víctima, reproducido en audiencia.