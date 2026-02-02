Menos de mil migrantes llegaron a Inglaterra en enero, la cifra más baja en cinco años

El último día de enero, ningún migrante hizo el cruce en patera por las aguas del canal -entre Inglaterra y Francia-, por lo que la cifra total para el mes pasado se situó en 933 personas, el número más bajo desde enero de 2021, cuando llegaron 224 migrantes.

Además, según la misma fuente, la cifra es un 15 % inferior a las 1.098 llegadas registradas en enero de 2025, y un 30 % inferior a la de enero de 2024, cuando se registraron 1.335 migrantes.

Según las autoridades, es posible que la caída en el número de pequeñas embarcaciones que cruzan el canal respondiera al mal tiempo, incluida la reciente tormenta Chandra.

Como manera de lidiar con las redes que trafican con personas, el Gobierno ha activado la ley de seguridad fronteriza que condena con cinco años de prisión a quienes promocionen a través de las redes sociales rutas ilegales hacia el Reino Unido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció además durante su viaje a China de la semana pasada que había negociado un acuerdo con las autoridades chinas para evitar que los motores de embarcaciones fabricados en el país acaben en manos de traficantes de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se estima que cerca del 60 % de las embarcaciones que cruzaron el Canal de la Mancha el año pasado tenían motores fabricados en China.