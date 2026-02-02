México logra su nivel más bajo de sequía en seis años tras crisis iniciada en 2023

Con base en el reporte más reciente del Monitor de Sequía en México, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que hasta el 15 de enero pasado la sequía solo afecta en un 7,4 % del territorio mexicano, el nivel más bajo desde enero de 2020.

El organismo detalló que con este porcentaje 2.168 municipios —de un total de 2.478—, localizados en 13 estados mexicanos, se encuentran libres de esta condición climatológica, al considerar la sequía de moderada a excepcional.

El nivel actual es el más bajo reportado en seis años, pues la última vez que se registró un porcentaje cercano fue en enero de 2020, cuando el 7,2 % del territorio tuvo sequía de moderada a excepcional.

Conagua atribuyó la disminución a una “muy activa” temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, ya que ocho de estos sistemas, además del paso de 40 ondas tropicales y el Monzón de Norteamérica —o monzón mexicano— contribuyeron a reducir la sequía que, al 15 de mayo de 2025, afectaba cerca del 49 % del territorio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con la información oficial, esas lluvias se concentraron principalmente en el centro, centro-occidente, oriente y sur de México, así como en la península de Yucatán, lo que ayudó a distribuir la precipitación a lo largo del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el periodo 2023-2025, el máximo porcentaje de áreas con sequía se observó el 31 de mayo de 2024, cuando el 76 % del territorio mexicano presentó sequía de moderada a excepcional, añadió la autoridad.

Al cierre de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el 30 de noviembre de 2025, la sequía de moderada a excepcional se redujo al 10,6 % del territorio, lo que significó que 1.940 localidades en 13 entidades ya estuvieran libres de esa condición, según el reporte.

El comunicado también destacó que al finalizar la temporada de lluvias 2025, el almacenamiento nacional de agua alcanzó un máximo de 72 %, por encima del 64 % de 2024.

Además, más de 80 presas superaron el 100 % de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, con el caso destacado del Sistema Cutzamala, cuyo almacenamiento llegó a 97 %, frente al 67 % del año anterior.

Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, agregó Conagua, las lluvias continuaron por el ingreso de frentes fríos, humedad transportada por las corrientes en chorro polar y subtropical, y tres tormentas invernales, lo que siguió “abatiendo” la sequía.

En la primera quincena de enero se registraron precipitaciones por arriba del promedio en el noroeste, norte, sur y oriente, con reducción de la sequía en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tabasco, y eliminación de áreas anormalmente secas en Zacatecas y San Luis Potosí.

La Conagua reiteró que mantendrá, a través del SMN, la vigilancia y el análisis meteorológico para emitir pronósticos y avisos oportunos que apoyen la toma de decisiones. EFE