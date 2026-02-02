Militares paraguayos hallan computador y explosivos que presumen pertenecen a guerrilla

El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía, localizó un depósito de plástico enterrado que contenía las evidencias tras una operación en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, donde fueron secuestrados por el EPP el policía Edelio Morínigo (2014) y el exvicepresidente del país Óscar Denis (2020).

"Conforme a las evidencias encontradas todo lleva a que es una caleta del Ejército del Pueblo Paraguayo", dijo en una conferencia de prensa el comandante del CODI, Alberto Gaona.

En el escondite, agregó Gaona, encontraron un computador, un celular, "artefactos explosivos", documentos, entre otros.

En la misma rueda de prensa, el fiscal antisecuestro Pablo Zárate afirmó que los artículos electrónicos, considerados "los más valiosos" entre los objetos hallados, serán sometidos a peritajes para determinar si existe "algún tipo de información" sobre Denis y Morínigo.

Por su parte, el comandante del Batallón de Inteligencia Militar, Carlos Casco, destacó que la última vez que dieron con un escondite parecido perteneciente al EPP fue hace ocho años.

"Para nosotros es muy importante este hallazgo y abre una ventana de esperanza para que podamos tener información en relación a los dos secuestrados", enfatizó Casco.

El jefe militar detalló que el "sistema de caletas era un modus operandi" que el EPP trajo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que les servía para abastecerse ante eventuales enfrentamientos con militares o policías paraguayos.

El EPP, que surgió como guerrilla en marzo de 2008, es acusado del secuestro de Denis, ocurrido en septiembre de 2020, y del policía Edelio Morínigo, en cautiverio desde julio de 2014.

El Ejército del Mariscal López (EML), una guerrilla considerada extinta por el Gobierno y que nació como una escisión del EPP, secuestró en 2016 al ganadero paraguayo Félix Urbieta.