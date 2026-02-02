Misión del Equipo Europa llega a Bolivia para un diálogo estratégico y de inversiones

"La Unión Europea (UE) está en Bolivia en una misión sin precedentes en un momento de precedentes (...) trae a Bolivia a unas 70 personas de más de 40 empresas para desarrollar el diálogo estratégico y las inversiones", explicó el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro.

La agenda de la delegación, que permanecerá en Bolivia hasta el jueves, comenzó esta jornada con una visita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para luego continuar con un encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores con varios ministros.

Castro dijo a los medios que el hecho de visitar primero el TSE se debe a que "el punto de partida" de la misión con Bolivia "es la democracia", por lo que es una "obligación" y una "responsabilidad" tener ese primer encuentro.

La Cancillería boliviana informó en un comunicado que en la reunión "Bolivia reconoció en la Unión Europea un socio capaz de movilizar inversiones de alta calidad que respeten los estándares sociales y medioambientales del país".

También, adelantó que la delegación visitará la planta de carbonato de litio en el salar de Uyuni, "para identificar los mecanismos de apoyo técnico y financiero que permitan a Bolivia integrarse en las cadenas de valor globales de materias primas críticas".

Uyuni es el mayor salar situado en la región de Potosí, con unos 10.000 kilómetros cuadrados, ubicado a más de 3.600 metros de altitud y, según datos oficiales, es la primera reserva mundial de litio con 23 millones de toneladas.

La Misión Europea en Bolivia informó en un comunicado que el Equipo Europa busca promover inversiones en sectores como la energía, las materias primas críticas, el financiamiento climático, las interconexiones eléctricas regionales y la digitalización.

Además, contempla apoyar en el "fortalecimiento" de la justicia, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Otra prioridad es trabajar en "nuevos avances" en la cooperación entre la Unión Europea (UE) y Bolivia en la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, la interconexión eléctrica regional, el refuerzo de las relaciones comerciales y de inversión, entre otras áreas.

El comunicado indica que la UE respaldará a Bolivia "en su objetivo de avanzar hacia la soberanía energética mediante una transición verde" y propone acompañar al país en la "cadena de valor" de materias primas críticas y litio.

Asimismo, indica que la misión analizará junto al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, "las posibilidades de avanzar en un mecanismo" de beneficio mutuo, en el marco de la adhesión de Bolivia al Mercosur y la firma reciente del Acuerdo de Asociación entre la UE y dicho bloque regional.