Muere un turista en Tailandia al ser atacado por un elefante salvaje

El turista, un hombre tailandés de 65 años, fue atacado por el paquidermo alrededor de las 6:00 hora local (23:00 GMT del domingo) mientras hacía ejercicio, indicó el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia en un comunicado.

El fallecido se encontraba en el parque nacional con su esposa, procedentes de la provincia de Lopburi, ubicada a poco más de 100 kilómetros por carretera del parque nacional de Khao Yai, visitado por más de un millón de personas al año, de acuerdo con cifras del mencionado organismo.

"Mientras la pareja hacía ejercicio (...), un elefante salvaje se acercó y los persiguió. La esposa logró escapar, pero el señor no pudo huir a tiempo y fue atacado por el elefante, lo que le causó la muerte", indicó el Departamento de Parques.

El jefe de una de las unidades de guardabosques de Khao Yai, Wanchai Kaenjantuek, dijo que escuchó sonidos de elefante y gritos de auxilio y que, al acudir a inspeccionar la zona, encontró el cuerpo sin vida del turista.

Las autoridades informaron que el hombre, que fue trasladado al Hospital Wang Nam Khiao para practicarle una autopsia, tenía grandes heridas abiertas en la pierna y en el brazo izquierdos.

Equipos de patrullaje fueron desplegados tras el incidente, con vistas a vigilar la zona y garantizar la seguridad de los visitantes.

El director de la Oficina de Gestión de Áreas Protegidas, Yotsawat Thiansawat, subrayó que durante la temporada seca en Tailandia (entre noviembre y abril aproximadamente) los elefantes salvajes tienen más probabilidades de acercarse a comunidades y rutas turísticas en busca de alimento.

En este contexto, instó a los visitantes del parque y a los residentes de zonas cercanas a mantenerse alerta, guardar una distancia segura si se encuentran con elefantes salvajes y seguir estrictamente las instrucciones de los funcionarios del parque.

En enero de 2025, una turista española murió al ser atacada por un elefante mientras le daba un baño en un centro de paquidermos en la isla de Yao Yai, en el suroeste de Tailandia.