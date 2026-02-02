Mulino felicita a Fernández por su triunfo en Costa Rica y le invita a trabajar juntos

"Felicito a @laurapresi2026 por su triunfo. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países", expresó Mulino en su cuenta de X.

Fernández, de 39 años, se convirtió este domingo en la presidenta electa de Costa Rica con un contundente triunfo en primera ronda, en la que registró un apoyo del 49,61 % tras ser escrutadas el 69,4 % de las mesas.

Superó con creces el 40 % necesario para ganar en primera vuelta, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumaba el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente Rodrigo Chaves, con quien el presidente Mulino mantiene una estrecha relación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy