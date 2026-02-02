Mulino felicita a Laura Fernández por legitimidad "inobjetable" de triunfo en Costa Rica

Mulino conectó vía telefónica con Fernández para expresarle que está "muy contento" con su triunfo y decirle que, "definitivamente, la legitimidad que ampara su mandato es inobjetable", y continuó: "Creo que a Costa Rica, nuestro querido vecino, le va a ir muy bien como siempre bajo su liderazgo y su conducción".

"Felicito por este medio a todo el pueblo costarricense, que como siempre, en un acto muy cívico, muy ordenado, la eligen a usted presidenta de todos los costarricenses, lo que es muy importante para tu Panamá como vecino y un buen hermano que (lo) hemos sido siempre", afirmó Mulino, según un video compartido este lunes por la Presidencia de Panamá.

En términos recíprocos, Fernández respondió al mandatario panameño que su "mayor anhelo es trabajar en equipo para seguir fortaleciendo a nuestra región como hermanos que somos".

"Cuente usted, por favor, conmigo, como ha contado siempre con el señor presidente Rodrigo Chaves de igual manera, o hasta mejor podrá usted trabajar conmigo sin lugar a dudas", manifestó Fernández, quien de paso invitó para su investidura el 8 de mayo próximo a Mulino, quien a su vez la convocó a realizar una visita oficial a Panamá para "estrechar la relación y la amistad personal".

Antes, en un mensaje en X la noche del domingo, Mulino felicitó a Fernández por su triunfo: "Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países".

Fernández, de 39 años, se convirtió este domingo en la presidenta electa de Costa Rica con un contundente triunfo en primera ronda, en la que registró un apoyo del 48,30 % tras escrutadas el 96,87 % de las mesas, según la última actualización del Tribunal Supremo de Elecciones.

Superó con creces el 40 % necesario para ganar en primera vuelta, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumaba el 33,44 % de los votos.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se proclamó como "heredera" del presidente saliente Rodrigo Chaves, con quien el presidente Mulino mantiene una estrecha relación.