No es Alex Pretti enviando un mensaje de esperanza, es un candidato demócrata al Congreso

Perfiles de Facebook, Instagram y X difunden un video que muestra a un hombre vestido con chaleco amarillo hablando frente a la cámara, mientras ofrece un mensaje de esperanza durante las redadas migratorias en Estados Unidos.

“Por favor, tenga esperanza. Este es un momento con mucho miedo, sí. Este es un momento con mucho peligro, sí. Pero hay también mucha esperanza. Mira, todas estas personas dicen: este presidente es ilegal, sus acciones son ilegales, los abusos de ICE no pueden continuar”, se le escucha decir al sujeto.

El material se difunde junto a mensajes que aseguran que se trata de Alex Pretti, el enfermero de 37 años abatido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el pasado 24 de enero en Mineápolis, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Álex Pretti hablando español unos días antes de ser abatido (sic)”, señala un usuario en Facebook que comparte la secuencia.

HECHOS: El video viralizado en línea no muestra a Alex Pretti sino al candidato demócrata al Congreso de los Estados Unidos, Dan Tully, como lo demuestra una búsqueda inversa de imágenes que conduce a diferentes grabaciones en las que aparece Tully enviando mensajes de esperanza a la comunidad migrante en ese país.

En primer lugar, una búsqueda en Google Lens localiza el material original, publicado el pasado 24 de enero en Facebook por la cuenta “TuCo Fuentes”. Esta publicación se acompaña de un comentario que identifica al hombre que aparece en las imágenes como Dan Tully.

“El candidato Dan Tully manda mensaje alentador y de esperanza a la comunidad inmigrante”, reza la publicación.

Otra búsqueda avanzada conduce a un video similar en el que aparece el mismo hombre hablando frente a la cámara e identificándose como candidato al Congreso estadounidense.

“Hola, amigos, me llamo Daniel, soy un candidato para el Congreso estadounidense”, se le escucha decir al hombre, que viste un chaleco marcado con una leyenda en inglés que reza “Dan Tully, demócrata al Congreso”.

Este contenido fue republicado por la cuenta oficial de Facebook de la campaña de Tully.

Según su página web, Dan Tully es un veterano militar y abogado que competirá como candidato demócrata a la Cámara de Representantes de EE.UU. por el octavo distrito congresional de Illinois, en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre.

El pasado 24 de enero Alex Pretti falleció a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración mientras intentaba proteger a dos mujeres que se manifestaban por las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, según informó la Agencia EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, ha asegurado que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos y que sus agentes actuaron en defensa propia.

Sin embargo, Pretti no se acercó a los agentes de manera amenazante ni desenfundó un arma, como lo prueba un análisis de los videos difundidos en línea realizado por EFE Verifica en el pasado.

En conclusión, no es cierto que Alex Pretti sea el hombre que aparece en un video enviando un mensaje de apoyo a migrantes días antes de su muerte, en realidad se trata del candidato demócrata al Congreso de EE.UU., Dan Tully, como lo prueban diferentes contenidos localizados en línea.