OpenAI lanza una aplicación independiente de Codex para macOS

Esta herramienta, que hasta ahora estaba limitada a ciertos planes, estará disponible por tiempo limitado para todos los usuarios de ChatGPT, incluidos aquellos que utilizan la versión gratuita.

La nueva aplicación ha sido definida por la empresa como un "centro de mando" diseñado para que los desarrolladores gestionen múltiples "agentes" de IA de forma simultánea.

Estos agentes son capaces de trabajar en paralelo en tareas complejas y de larga duración, como el diseño, la creación y el mantenimiento de software, permitiendo al usuario supervisar equipos coordinados de inteligencia artificial.

Según datos de OpenAI, el uso de Codex se ha duplicado desde el lanzamiento del modelo GPT-5.2-Codex a mediados de diciembre. Solo en el último mes, más de un millón de desarrolladores han utilizado la herramienta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy