Oposición venezolana espera apoyo de la presidenta electa de Costa Rica para la democracia

"Los venezolanos que trabajamos por el retorno de la democracia en nuestro país esperamos contar con el apoyo de nuestros aliados, incluida la presidente electa Laura Fernández", expresó la PUD en su cuenta de X.

En este contexto, deseó que durante el Gobierno de Fernández, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, "se mantengan y profundicen" las políticas migratorias que permiten a los alrededor de "30.000 venezolanos" estar en Costa Rica.

La PUD indicó que los venezolanos que viven en Costa Rica son parte de los migrantes que huyeron de "una crisis humanitaria" en Venezuela, que llevó a 7,9 millones de venezolanos a salir de su país en los últimos años, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Por su parte, el líder de la coalición venezolana, Edmundo González Urrutia, felicitó a Fernández y consideró que Costa Rica "vuelve a dar ejemplo en América Latina con un proceso electoral libre y pacífico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Su trayectoria en el servicio público y su compromiso con la institucionalidad democrática son indiscutibles", afirmó en X González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al afirmar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Costa Rica ratificó el giro hacia la derecha con la elección de Fernández como la próxima presidenta para el período 2026-2030, al obtener el 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

El domingo, en su discurso de victoria, la presidenta electa anunció un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.