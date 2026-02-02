Opositores nicaragüenses piden a Laura Fernández mantener presión al Gobierno de Ortega

"Solicitamos respetuosamente a la presidenta electa Fernández mantener en su agenda la coordinación, con otros países de las Américas, de acciones diplomáticas decididas orientadas a la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua", abogaron esas organizaciones opositoras en una declaración.

También por el restablecimiento del orden constitucional y democrático, el respeto irrestricto al Estado de Derecho y la institucionalidad, la plena vigencia de los derechos humanos, y la defensa de la libertad de prensa y de expresión, agregaron.

"La crisis democrática en Nicaragua requiere de una respuesta firme y solidaria del continente americano", señalaron.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".

Asimismo, esas organizaciones expresaron tener "la firme convicción de que durante su mandato se mantendrá y fortalecerá el apoyo humanitario a la comunidad nicaragüense en Costa Rica, particularmente a quienes se encuentran en condición de refugio, asilo o en procesos migratorios, garantizando la protección integral de sus derechos fundamentales".

Alrededor de 400.000 nicaragüenses viven en Costa Rica, que se considera el principal destino de esta población tras el estallido en el 2018 de la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua.

En su mensaje, la PUDE extendió sus "más sinceras felicitaciones al pueblo de Costa Rica por el proceso electoral transparente y participativo", y destacaron que la elección de Fernández "representa un momento histórico para Costa Rica y la región".

"Su liderazgo femenino sólido, comprometido con la democracia y el diálogo, marca un hito significativo para la participación política de las mujeres en el país y proyecta continuidad institucional y fortalecimiento democrático en toda la región", valoraron.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La gobernante electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se proclamó como "heredera" del presidente saliente Rodrigo Chaves.