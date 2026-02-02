Oro y plata se desploman y acumulan pérdidas del 23 % y del 60 % desde sus últimos récord

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7 horas de este lunes (6 GMT), el precio del oro baja el 7,31 %, hasta los 4.542,80 dólares.

El pasado viernes, el oro ya descendió casi un 9 % y se aleja así con fuerza de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5.595,47 dólares.

El precio de la plata también se desplomaba este lunes, el 11,64 %, hasta los 75,36 dólares. El pasado viernes ya se dejó otro 28 %.

De esta manera, la plata pierde más del 61 % desde los récords que alcanzó el 29 de enero, en los 121,65 dólares.

El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que la caída del precio del oro "sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio".

Asimismo, según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

"El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad", ha matizado Pinto.