París replica a la convocatoria de su embajador en Irán reclamando el fin de la represión

En una declaración, el Ministerio francés de Exteriores subrayó que Irán "debe imperativamente liberar a los presos, poner fin a las ejecuciones, levantar el bloqueo digital" y permitir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigar sobre "los crímenes cometidos".

El departamento de Exteriores, que confirmó la convocatoria el domingo de su embajador, como el del resto de los países de la UE que tienen representación diplomática, justificó la calificación de terrorista del CGRI.

A ese respecto, señaló que esta fuerza paramilitar, que es uno de los principales soportes del régimen, "tiene una responsabilidad aplastante en la insoportable y sangrienta represión de los manifestantes en Irán".

Y precisó que por eso Francia apoyó que la UE la incluyera la semana pasada en su lista de organizaciones terroristas, lo que tendrá consecuencias, sobre todo para los bienes que puedan tener sus dirigentes en territorio europeo o para las operaciones financieras que se puedan llevar a cabo a través de entidades europeas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como respuesta a la designación europea, el Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró terroristas el domingo a los ejércitos de los países europeos, en una medida recíproca.