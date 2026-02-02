Portugal liberó de sus embalses por Kristin tres veces el consumo anual de agua de Lisboa

Así lo señaló el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA por sus siglas en portugués), José Pimenta Machado, en una entrevista publicada este lunes en el medio Público.

El responsable explicó que tuvieron que soltar agua de los embalses para provocar "inundaciones controladas en campos agrícolas y evitar que fueran descontroladas".

Cinco personas fallecieron la semana pasada por el temporal Kristin en Portugal, que trajo fuertes lluvias, viento y oleaje intenso, y dejó en su pico un millón de usuarios sin suministro eléctrico.

Aun así, el país comenzó a soltar agua de los embalses hace dos semanas: "Tuvimos varias depresiones seguidas y poco separadas, como Ingrid, Joseph, Kristin, lo que nos dio menos margen para ir calibrando e usar las albuferas para minimizar los riesgos de inundaciones en las cuencas hidrográficas", dijo Pimenta Machado.

Muchos ríos portugueses vienen de España y es por eso que las autoridades portuguesas han estado intercambiando información con las españolas "a cada hora".

"En España también hay alerta roja por lluvias en el Duero y el Tajo", apuntó el responsable luso, quien destacó que los incendios del verano pasado en Portugal no han favorecido la situación, ya que "el suelo quemado es más vulnerable, no tiene agua ni vegetación".

"La Serra do Açor se quemó por completo -siguió-, el suelo sin vegetación se vierte al río Alva, que a su vez desemboca en el río Mondego, lo que aumenta la presión sobre la escorrentía. Todo esto complica enormemente la gestión de la situación".