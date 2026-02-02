Prisión preventiva para cinco acusados de tráfico de drogas a gran escala en Ecuador

Así lo confirmó la Fiscalía de Ecuador, que también detalló que los procesados, Wilson L., Vinicio Q., Carlos C., Roberth V. y Jennifer C., fueron detenidos la madrugada del domingo en el sector de La Pintada después de que la Policía recibiera un aviso del servicio nacional de emergencias.

En el operativo, los agentes localizaron un automóvil con los cinco procesados que no pudieron justificar su presencia en el sitio y, posteriormente, un camión abandonado a unos dos kilómetros. En el registro del vehículo pesado hallaron varias cajas con 203,7 kilogramos de marihuana.

El camión fue trasladado a la Jefatura Antidrogas de la provincia andina para la fijación de indicios.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó el parte de detención, actas de indicios y pesaje, pruebas homologadas de la sustancia y versiones recabadas.

Además de la prisión preventiva, el juez ordenó la inmovilización de cuentas en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.