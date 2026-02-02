Reino Unido anuncia sanciones contra ministro del Interior iraní y ocho responsables más

"Nos comprometimos a presentar sanciones y advertimos al régimen iraní de nuevas medidas. Teníamos claro que exigiríamos cuentas a las autoridades iraníes y es lo que estamos haciendo con el paquete de hoy", indicó la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado.

Las sanciones anunciadas este lunes son la reacción británica a la respuesta violenta de las autoridades del país en las recientes protestas contra el régimen iraní, que han dejado al menos 3.000 muertos, según las cifras oficiales.

En este sentido, la lista de sancionados está encabezada por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, y por las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), a las que el Reino Unido califica de principales responsables de la violencia contra los manifestantes.

También incluye a Seyed Majid Feiz Jafari, responsable de la Policía de Seguridad Pública de Irán; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; el coronel Ahmed Amini; así como a Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi, ambos jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht.

Del mismo modo, las sanciones británicas apuntaron a varios miembros y colaboradores de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como el comandante Yadollah Bouali, el oficial Mohammad Zamani o el empresario Babak Zanjani, al que Londres acusa de generar fondos y posibilitar las actividades "criminales" del cuerpo, incluidas la represión de manifestantes.

Las amonestaciones están sujetas a una congelación de activos, prohibición de viaje e inhabilitación para dirigir, indicó el Ministerio de Exteriores británico (Foreign Office).

El Reino Unido sigue así los pasos de la Unión Europea y los Estados Unidos, que también han emitido paquetes de sanciones contra Irán en materia de derechos humanos en los últimos días, aunque no ha llegado tan lejos como declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní, algo que sí ha hecho la UE.

Con las de este lunes, el Reino Unido ya ha impuesto más de 550 sanciones a personas y organizaciones iraníes que facilitan las violaciones de derechos humanos.