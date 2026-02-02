Renuncia el director del instituto oficial de estadísticas de Argentina, Marco Lavagna

Lavagna, de 51 años y cuya renuncia fue confirmada a EFE por un portavoz del Indec, dejó su cargo pocos días antes de que el instituto presente los resultados del nuevo método de medición de la inflación, un trabajo que él lideró y que distintos sectores políticos y económicos reclamaban desde hacía años.

El nuevo método de medición de la inflación comenzó a aplicarse en enero de este año y el próximo 10 de febrero se conocerán sus primeros resultados.

"Nos llama poderosamente la atención su renuncia a ocho días de la salida del Índice de Precios al Consumidor con las nuevas ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares", dijo a EFE Raúl Llaneza, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Indec.

Llaneza consideró que la decisión de Lavagna pondrá al instituto "en el centro de la opinión pública" y afirmó que desde ATE exigen "un Indec independiente del poder político".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la gestión de Lavagna, el Indec continuó en una senda de normalización y recuperación de su prestigio iniciada durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015 - 2019) tras años de intervención por parte del Poder Ejecutivo, durante los dos mandatos de Cristina Fernández (2007 - 2015) en los que el índice de inflación fue manipulado, lo que afectó a su vez la medición de la pobreza en Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inflación en Argentina fue en 2025 del 31,5 %, la menor tasa en los últimos ocho años, lo que marca que, por segundo año consecutivo, los precios lograron desacelerar su crecimiento.

De acuerdo a los registros del Indec, la tasa anual registrada en 2025 es la menor desde 2017, cuando la inflación fue del 24,8 %, y supone una importante desaceleración desde los niveles del 211,4 % en 2023 y del 117,8 % en 2024.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulará en 2026 un alza del 20,1 %.

Esa tasa duplica la variación del 10,1 % que el Gobierno de Milei incluyó al diseñar el Presupuesto para este año, aunque otras proyecciones privadas abonan el optimismo oficial.