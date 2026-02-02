República Dominicana confirma la reanudación del transporte aéreo con Venezuela

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque el Gobierno de Luis Abinader cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana dijo hoy en un comunicado que aprobó "reactivar" las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo con Venezuela, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.

El organismo precisó que las aerolíneas internacionales que vuelan bajo el acuerdo entre ambos países son Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.); Rutas Aéreas (RUTACA); Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional (LASER); Turpial Airlines, y Avior Airlines.

Mientras que, entre las aerolíneas nacionales que ofrecen rutas hacia Venezuela se encuentran Red Air y Sky High Aviation Dominicana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La JAC manifestó su respaldo a las decisiones del Poder Ejecutivo para la reapertura de las rutas aéreas entre República Dominicana y Venezuela, garantizando una reactivación ordenada y segura conforme a los acuerdos alcanzados entre ambos Estados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Cancillería venezolana anunció ayer que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea entre ambos países. A través de un comunicado, detalló que "en los próximos días" se reactivarán los servicios consulares luego de un "trabajo conjunto" entre ambos países.

Estas operaciones estuvieron suspendidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio de 2024, en respuesta a lo que consideró entonces como "acciones injerencistas" en relación con las elecciones presidenciales celebradas ese mes en la nación caribeña.

Los Gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales, y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como "fraudulento".