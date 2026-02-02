República Dominicana proyecta un crecimiento en torno al 4 % en 2026

El crecimiento de 2026 será impulsado "por un incremento en la demanda interna sustentado en una inversión pública creciente y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año", pero también por los altos precios del oro y el coste del petróleo relativamente bajo.

Este escenario, señaló el BCRD en un comunicado, "es consistente con una recuperación gradual de la economía mundial, en un entorno de mayor liquidez y de reducción de las tensiones comerciales".

Sin embargo, la materialización de esta proyección depende en gran medida de cómo evolucione la geopolítica y la incertidumbre que ha afectado a los mercados internacionales durante el último año.

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan un crecimiento de 4,5 % para República Dominicana, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima un escenario de crecimiento de 3,6 %.

El ritmo de crecimiento de la economía dominicana ha estado influido por la alta incertidumbre internacional, por condiciones financieras restrictivas en los mercados globales y por una moderación de la inversión en sectores relacionados con la demanda interna como la construcción y la manufactura.

Más recientemente, el impacto de la tormenta Melissa, principalmente en el sector agrícola, tuvo también efectos importantes en el dinamismo de la economía y en la inflación.