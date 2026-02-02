Rusia detiene por alta traición a un ucraniano de Crimea que fue deportado por Kazajistán

"Alexandr Kachkurkin, (...) fue deportado por Kazajistán por cargos administrativos falsos, a su llegada a Rusia fue detenido en el avión y acusado de alta traición", informa la organización de derechos humanos Primer Departamento.

La organización acusa a las autoridades kazajas de enmascarar su extradición a Rusia, donde se le busca por alta traición por enviar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania, a través de dos faltas administrativas falsas.

Basándose en un informe oficial de la policía de Almaty fechado el 28 de enero de este mismo año, Kachkurkin fue acusado de "cruzar la calle de forma imprudente y fumar cachimba en un lugar cerrado", lo que se usó de excusa para deportarlo a Rusia de urgencia, explica Primer Departamento.

"La preparación del informe, su revisión, la presentación de la solicitud de deportación ante el tribunal y la propia deportación duraron solo unas horas", cuando "un procedimiento de este tipo lleva semanas, e incluso meses", añaden.

Al aterrizar, Kachkurkin fue detenido en el mismo avión a su llegada a Rusia y enviado a prisión preventiva enfrentándose a una posible condena de entre 12 y 20 años de cárcel o, incluso, cadena perpetua.

"Estamos ante un caso en el que las fuerzas de seguridad rusas utilizan las fuerzas del orden y las leyes de Kazajistán para perseguir a personas", declaró el abogado del acusado, Yevgueni Smirnov, citado por Primer Departamento.

El defensor del caso alertó de que este hecho hace que "Kazajistán ya no sea un estado seguro y respetuoso de la ley, ni siquiera para los ciudadanos ucranianos".

El hombre, de 25 años, nació en la península ucraniana de Crimea, ocupada y anexionada por Rusia en 2014, obtuvo nacionalidad rusa de manera obligada y por motivos políticos decidió mudarse a Kazajistán.

Según Primer Departamento, en el contexto de la guerra de Ucrania iniciada en 2022, el 10 % de los casos de alta traición en Rusia en 2025 se iniciaron a causa de envíos de dinero a Ucrania.

Este procedimiento crea un peligroso precedente para los perseguidos por la justicia rusa debido a la posible colaboración entre las autoridades de Rusia y Kazajistán.

Rusia emite continuamente órdenes de arresto contra ciudadanos rusos críticos con el gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, o la ofensiva rusa contra Ucrania.

Aunque la gran parte de las órdenes están infundadas y son motivadas políticamente crean problemas administrativos cuando una persona perseguida por Rusia aparece calificada como terrorista al cruzar la frontera de un tercer país.

Pues, a pesar de que las fuerzas de seguridad del país de entrada pueden comprobar que se trata de una persecución por razones políticas, la persona puede ser detenida hasta que ello se corrobore, denuncian los expertos.