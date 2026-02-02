Rusia insiste en retirar uranio enriquecido de Irán para reducir "factores irritantes"

"Es un tema que está en la agenda desde hace tiempo. Rusia propuso hace bastante tiempo estos servicios como una opción que conduciría a la reducción de determinados factores irritantes", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que "Rusia mantiene sus esfuerzos y los contactos con todas las partes interesadas, y en la medida de las posibilidades conserva su disposición a propiciar la reducción de las tensiones en torno a Irán".

Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo nuclear, pero se rompieron con el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Ahora, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 los fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.