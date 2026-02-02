Sánchez felicita a Fernández por su triunfo en Costa Rica y por una jornada "ejemplar"

En un mensaje en la red social X, Sánchez dio la enhorabuena a Fernández y a la ciudadanía costarricense por el desarrollo de una "jornada democrática ejemplar", y les garantizó que "España continuará trabajando para mantener una relación cercana y sólida entre nuestros países".

También el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, la felicitó a través de esa misma plataforma "por su clara victoria en unos comicios ejemplares" y le deseó "acierto durante su mandato por el bien de todos los costarricenses".

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas.

Fernández, politóloga de 39 años, superó con creces el 40 % de apoyo necesario para ganar en la primera vuelta y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para hacer reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.