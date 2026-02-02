Sánchez se compromete con la estabilidad del Líbano, también cuando cese UNIFIL en 2027

Sánchez, que recibió a Aoun en el Palacio de la Moncloa, destacó la cooperación en materia de desarrollo y cultural con el Líbano, que fue declarado país prioritario para la Cooperación Española dentro del Plan Director de Cooperación 2024-2027, según un comunicado del Ejecutivo.

En el escrito se recuerda que en 2024 el Gobierno anunció que cuadruplicaría la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) al Líbano -hasta 30 millones de euros- en los próximos tres años.

Sánchez aseguró a Aoun que España participará a nivel ministerial en la conferencia que tendrá lugar en marzo en París, centrada en apoyar la capacitación de las fuerzas armadas libanesas, e insistió en que seguirá apoyando la estabilidad del Líbano una vez concluya la misión UNIFIL, en la que España participa desde 2006.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad en agosto pasado la prórroga de la misión de los cascos azules solo hasta finales de 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año.

Durante la reunión en Madrid se suscribieron tres memorandos de entendimiento: uno relativo a escuelas diplomáticas, que establece una relación de cooperación en el ámbito de la formación del personal diplomático y consular; y otro en materia de agricultura, para la cooperación en políticas agrícolas, sanidad animal y vegetal y la colaboración científica, de laboratorios y sistemas de comercialización.

El tercer memorando, de ámbito cultural, lo desarrollarán la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Nacional del Líbano para intercambiar bibliografía y publicaciones y fomentar la cooperación en el ámbito de la investigación en patrimonio, archivo y bibliografía.