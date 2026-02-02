Sánchez viaja este lunes a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos

Esta Cumbre Mundial de Gobiernos, que organiza Emiratos Árabes Unidos y que se inaugurará este martes, pretende, según sus organizadores, debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver esos retos a los que se enfrenta la humanidad.

Sánchez intervendrá ante el plenario de la cumbre, participará en un evento sobre automoción y mantendrá una serie de reuniones y contactos con empresarios españoles, inversores internacionales y otros líderes asistentes al encuentro.

Durante la presentación de esta edición, el presidente de la Cumbre de Gobiernos Mundiales (WGS) y ministro de Estado para Asuntos del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed al Gergawi, afirmó que será la de mayor participación hasta ahora, con más de una treintena de líderes de todo el mundo a los que se sumarán ministros y representantes de multinacionales e instituciones así como premios Nobel de diversas disciplinas.

Entre los dirigentes que intervendrán en la cumbre están los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; y Paraguay, Santiago Peña.

También el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y el de Sierra Leona, Julius Maada, así como la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.

Sánchez llegará a Dubái en la noche de este lunes y concentrará su agenda en la jornada del martes, en la que será su tercera visita a Emiratos Árabes Unidos en cuatro años.

La agenda internacional del presidente del Gobierno en febrero incluye su participación el día 12 en una reunión informal en Bruselas de los líderes de los Veintisiete, y un viaje a la India del 17 al 19 para asistir a una cumbre internacional que analizará el impacto mundial de la inteligencia artificial.