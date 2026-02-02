Sector público de educación en El Salvador inicia año escolar con 1,2 millones de alumnos

La ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros, se trasladó a una escuela en el populoso municipio de Soyapango -cercano a la capital salvadoreña- donde saludó a niños y adolescentes, y supervisó la aplicación de las medidas de disciplina.

Los estudiantes deben vestir un uniforme limpio, cabello adecuado y brindar un saludo respetuoso a maestros y encargados, como medida de "orden y disciplina".

La ministra de Educación destacó, en declaraciones a medios de comunicación, que el Gobierno del presidente Nayib Bukele entregó paquetes escolares a cada estudiante del sector público, el cual contempla uniformes nuevos, libros, cuadernos, una tableta o portátil, lapiceros y lápices, y demás útiles.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mined), los estudiantes de nuevo ingreso - provenientes del sector privado- recibieron una tableta (en parvularia y primer grado) o una portátil (en cuarto grado y primer año de bachillerato), según el grado al que accedieron.

Sin embargo, el Gobierno central no ha dado a conocer a cuánto asciende la inversión para la entrega de dichos paquetes.

Con la incorporación del sector público a las clases, el año escolar 2026 en El Salvador queda oficialmente inaugurado, ya que los alumnos del sector privado comenzaron sus clases a mediados de enero pasado.

La matrícula de estudiantes en los colegios privados salvadoreños en 2026 se redujo en unos 15.000 en comparación con el 2025 y la "asfixia financiera" llevó al cierre de al menos 12 de estas escuelas, según informó en su momento el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hérnandez.

De acuerdo con la fuente, la matrícula de este 2026 llegó a 160.000 estudiantes, mientras que en 2025 fue de 175.000, disminución que habría golpeado al menos al 25 % de los colegios.

Entre tanto, según el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), el número de alumnos en el sector público se ha reducido en los últimos años, ya que en 2025 la matrícula fue de 1.243.829 estudiantes en las escuelas, mientras que en 2024 fueron 1.276.854 y 1.297.360 en 2023.

Estos datos implican una reducción del 2,58 % en 2025 y de 1,58 % en 2024.