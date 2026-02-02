Tercer narcotraficante detenido en Guatemala para su extradición a EE.UU. en 2026

El comisario de la Policía Nacional Civil Jorge Aguilar detalló que el detenido es Julio César Paredes Vargas, capturado el domingo en el municipio de Gualán, en el departamento (provincia) Zacapa (este).

Paredes Vargas, de 43 años de edad, tenía una orden de captura con fines de extradición desde el pasado 28 de enero, precisó Aguilar.

La justicia estadounidense acusa al supuesto narcotraficante guatemalteco de los delitos de conspiración para importar al país norteamericano cinco kilogramos de cocaína y de conspiración para fabricar, distribuir y poseer esa droga.

Bajo fuertes medidas de seguridad, el detenido fue trasladado este lunes a la Torre de Tribunales, de la capital guatemalteca, donde un juez le hará saber el motivo de su captura.

Aguilar mencionó que Paredes se convirtió en el tercer narcotraficante en ser detenido en Guatemala en lo que va de este año para ser extraditado a Estados Unidos.

El 30 de enero fue arrestado en Ciudad de Guatemala por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) Erick Neftalí Medina García, de 34 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, Medina es solicitado en extradición por una corte de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

Mientras que el 26 de enero fue aprehendido, también en la provincia de Zacapa, Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, alias Chele Peña, reclamado por conspiración para manufacturar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína.

El año pasado, Guatemala capturó a 19 narcotraficantes para entregarlos en extradición a la justicia de Estados Unidos, uno más que los 18 de 2024.