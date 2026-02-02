Tres disidentes muertos y dos más detenidos deja operación militar en el sur de Colombia

El Ejército señaló en un comunicado que la operación fue efectuada en la vereda (aldea) El Temblón, tras un trabajo de inteligencia que le permitió ubicar a estos criminales del grupo Rodrigo Cadete del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.
"Las tropas lograron la muerte en desarrollo de tres integrantes de esta estructura; la captura de dos personas, (incluida) una mujer identificada como la compañera sentimental del cabecilla principal de finanzas, y un individuo que al parecer haría parte de una red de apoyo (...) quienes presuntamente cumplían funciones de apoyo logístico y financiero para la estructura criminal", agregó la información.
En la operación también fueron incautados cuatro fusiles, "panfletos extorsivos y equipos de comunicación móvil, elementos que evidencian el accionar delictivo y la capacidad armada de este grupo ilegal".
Igualmente fueron incautados "material de guerra, municiones, explosivos e intendencia, verificación e identificación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, conforme a los protocolos establecidos, con el fin de garantizar la correcta cadena de custodia y el desarrollo de los procedimientos judiciales correspondientes".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los disidentes abatidos y capturados son responsables de actividades ilícitas como extorsión a comerciantes y ganaderos, y "recaudo ilegal de recursos", entre otras.
El EMBF, que surgió de la escisión del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, está liderado por alias Calarcá y en la actualidad negocia la paz con el Gobierno colombiano.