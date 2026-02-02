Trump augura "buenas noticias" de la reunión trilateral entre EE.UU., Ucrania y Rusia

"Nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Es la primera vez que lo digo. Creo que vamos a tener buenas noticias", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump, que volvió a presumir de haber resuelto ocho conflictos, insistió en que la guerra de Ucrania es más complicada de lo que creía: "Pensé que las ocho otras serían más difíciles que esta", dijo.

Convertida en la guerra que Trump no ha podido terminar en las 24 horas que prometió en campaña, reconoció un exceso de confianza con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Pensé que mi relación con el presidente Putin nos facilitaría mucho las cosas. Pero hay un odio tremendo entre (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski y Putin, un odio tremendo. Es una pena, pero ha tardado más de lo que pensábamos", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la tregua de una semana en el frente, el presidente se atribuyó el mérito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Llamé al presidente Putin y ha accedido. Ucrania es un país muy frío. Y además, tienen una ola de frío tremendo. Le pregunté si podría dejar de disparar durante una semana, sin lanzar misiles contra Kiev ni ninguna otra ciudad, y ha accedido", dijo.

La ronda de negociaciones trilaterales serán este miércoles y jueves en Abu Dabi, tras la que hubo el mes pasado y que se convirtió en el primer encuentro directo entre representantes de Kiev y Moscú.