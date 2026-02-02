Trump celebra que Petro haya cambiado "mucho su actitud" desde la captura de Maduro

"El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud", dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.

El mandatario agregó que durante la visita de Petro hablarán del combate contra las drogas porque "cantidades tremendas salen de su país".

Por su parte, la Cancillería colombiana aseguró que existe un ambiente positivo sobre la reunión entre ambos mandatarios y que se trata de una señal de un "buen entendimiento diplomático y también en lo económico" para la región.

La visita de Petro a la Casa Blanca se produce tras un año de tensión y fuertes desencuentros entre ambos mandatarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado septiembre, la Administración de Trump retiró a Colombia de países que cooperan en el combate al narcotráfico y el Departamento de Estado revocó la visa a Petro después de que este llamara a los soldados estadounidenses desde Nueva York a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En octubre, Trump lo acusó de ser un líder del narcotráfico y el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras a Petro y a su entorno familiar al ponerlos en la llamada Lista Clinton.

Petro, que acordó la reunión con Trump tras la captura de Maduro el 3 de enero, llegó el domingo por la noche a Washington tras recibir un visado especial que le permitió viajar a territorio estadounidense.