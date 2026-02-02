Un 40 % de los ucranianos aprueban ceder el Donbás a cambio de garantías de seguridad

Un 52 % rechaza que Ucrania se retire del territorio que aún controla en esta región del este del país como pide Rusia en las negociaciones de paz como condición para poner fin a la guerra.

La región del Donbás está formada por las unidades administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk. Lugansk está ocupada por Rusia casi en su totalidad. En el caso de Donetsk, las fuerzas del Kremlin han logrado tomar más de un 75 %.

Kiev se ha negado hasta el momento a renunciar en la mesa de negociaciones a territorio que no ha perdido en el campo de batalla.

Según han declarado rusos, ucranianos y estadounidenses, el reparto del Donbás es el principal obstáculo para que se llegue a un acuerdo de paz en las negociaciones entre ambos bandos que media Washington.

