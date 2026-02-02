Un avión con 174 migrantes repatriados llega a Venezuela desde Estados Unidos

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que, del total de retornados, 139 son hombres, 32 mujeres y 3 niños, a quienes, dijo, se les brindó atención médica y se les garantizó el derecho a la identidad a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Igualmente, dijo que los migrantes fueron atendidos por los "órganos de seguridad ciudadana y la aplicación de los protocolos correspondientes", sin ofrecer mayores detalles.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior publicadas en su cuenta.

Este vuelo es el número 106 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El ministerio aseguró que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno chavista para el "retorno seguro de cada venezolano que se encuentra fuera de las fronteras y la reunificación familiar".

El viernes pasado, un total de 309 venezolanos llegaron a su país en un vuelo de repatriación desde Arizona, Estados Unidos, según informó el Ministerio de Interior y Justicia y el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

De acuerdo a cifras del Gobierno, en 2025 más de 14.000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, un número que no ha actualizado este año.